وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما

توفى الفنان المنتصر بالله، منذ قليل، في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما.

وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

كان الراحل يعانى من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم.

المنتصر بالله فنان حاصل على ماجستير فنون مسرحية عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات حيث انطلق وتألق فى تجسيد شخصيات كوميدية.

ورغم أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله شخصية مؤثرة ومحورا للأحداث.

الراحل تزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما أهم أعماله: "تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب".

وكان آخر ظهور فني له كضيف شرف في مسلسل "راجل وست ستات" والمسلسل الإذاعي "عوام على بر الهوى".

ناصر حاتم -القاهرة