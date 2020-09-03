افتتاح معرض موسكو الدولي للكتاب

افتتح في مجمع المعارض "مانيج" في موسكو الأربعاء 2 سبتمبرالدورة الـ33 لمعرض موسكو الدولي للكتاب.

وقد قدمت عشرات الأقاليم الروسية والبلدان الأجنبية آلاف الكتب التي أصدرتها العام الجاري.

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وأدخل وباء الفيروس التاجي تعديلات إلى برنامج المعرض الذي غير عنوانه وانتقل إلى مجمع المعارض "مانيج" في وسط موسكو من أحد الأجنحة في مجمع "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) حيث أنشئ مستشفى للمرضى المصابين بـ"كوفيد – 19".

وصرح رئيس الوكالة الفدرالية للطباعة والعلاقات العامة، ميخائيل سلاقينسكي، بأن أعمال المعرض ستنتهي في 6 سبتمبر. ويتم بث كل فعالياته ، بما فيها مؤتمرات صحفية ولقاءات بالأدباء وما إلى ذلك على الموقع الرسمي للمعرض وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إن ما يزيد عن 300 دار للطباعة والنشر تعرض في المعرض منتجاتها، وبينها كتب للأديبين المعروفين فيكتور بيليفين الذي عرض كتابه الفلسفي الخيالي الجديد بعنوان "الشمس المقهورة" وزاخار بريليبين بكتابه عن الحرب في شرق أوكرانيا.

وقد منح وفد كوريا الجنوبية العام الجاري لقب ضيف الشرف في المعرض وإنه سيطلع المشاركين في نظام أونلاين على إنجازات دور الطباعة والنشر الكورية.

ومنح المعرض على هامشه جائزة كتاب العام الجاري لموسوعة "أدب روسيا القديمة" التي تضم 20 مجلدا.

المصدر: تاس