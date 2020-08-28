"إكسبو 2020 دبي".. الإمارات على أتم الاستعداد لإقامة حدث عالمي

أفاد مكتب "إكسبو 2020 دبي" بأنه متمسك بتوقعاته لاستقبال 25 مليون زائر للمعرض، الذي سيعقد من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، مؤكدا أن الإمارات على أتم الاستعداد لإقامة الحدث العالمي.

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كما أكد المكتب في ختام فعاليات النسخة الخامسة من اجتماع المشاركين الدوليين في المعرض أمس استعداده لجميع السيناريوهات، لكي يتمكن من إقامة أفضل حدث ممكن في هذه الظروف، مهما حدث، فيما قال مسؤولون ومفوضو أجنحة إن المعرض سيجمع المجتمع العالمي، وسيلعب دورا أساسيا في تحفيز حلول مبتكرة ومستدامة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إنه "في وقت من المعاناة العالمية، وفي لحظة من الظلام الدامس، يسلط الضوء علينا جميعا، لأننا نملك الأدوات اللازمة للبناء، فإننا نتحمل مسؤولية الإنجاز، ونمتلك الفرصة لتغيير هذا العالم إلى الأفضل".

وأضافت الهاشمي: "لدينا اعتقاد راسخ بأننا سنشهد تقدما هائلا في الإجراءات الوقائية خلال الأشهر المقبلة، وفي النهاية، علينا النظر إلى مدى التقدم الذي وصلنا إليه في الأشهر القليلة التي تلت الإعلان عن (كوفيد-19) جائحة عالمية".

وأكدت الهاشمي أن "دولة الإمارات على أتم استعداد لإقامة حدث عالمي"، وأشارت إلى أن "كوفيد-19 امتحن فعلا قوة العلاقات بين الدول والمجتمعات، القريبة منها والبعيدة".

من جانبه، قال المفوض العام لألمانيا، ديتمار شميتس، إن "إكسبو 2020 دبي سيلعب دورا أساسيا بصفته حدثا سيجمع المجتمع العالمي".

بدوره قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، والمفوض العام لروسيا لدى "إكسبو 2020"، أليكسي غروزديف، إن "روسيا تؤكد التزامها بمسيرة (إكسبو9)، وتأمل أن تسهم بشكل ملموس في نجاح المعرض، نظرا للتحديات الجديدة التي تواجهها البشرية في الوقت الراهن".

المصدر: "الإمارات اليوم"