روسيا تحتفل بالذكرى الـ140 لميلاد الشاعر ألكسندر بلوك

يقام يوم 21 أغسطس بمتحف "مارينا تسفيتايفا" بموسكو معرض بعنوان " اسمه 5 أحرف" بمناسبة حلول الذكرى الـ140 لميلاد الشاعر الروسي الرمزي العظيم ، ألكسندر بلوك (1880 – 1921).

يذكر أن، ألكسندر بلوك، ينتمي إلى مذهب الرمزية الشعري ويعد من أبرز أدباء العصر الفضي في الشعر الروسي.

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وجاء في بيان أصدره متحف "مارينا تسفيتايفا" أن المعرض يكشف عن صفات مميزة لشخصية الشاعر ويسلط الضوء على تيه روح الشاعر الذي يضم "الضوء اللامع" و"الظلام الشرير" على حد سواء.

جدير بالذكر أن موقع المعرض تم اختياره ليس من قبيل الصدفة، إذ ان الشاعرة الروسية البارزة، مارينا تسفيتايفا، التي كانت تقيم في زقاق "بوريسوغليبسك" بموسكو على مدى أعوام أبدعت هنا ديوانها الشعري بعنوان " رسالة إلى معبودي ألكسندر بلوك" حيث وصفت الشاعر بأنه "الفارس" و" الشبه الناعم" و"المعبود الحبيب".

وعرض في معرض "اسمه 5 أحرف" دفترها بأشعارها المكرسة إلى، ألكسندر بلوك، إلى جانب دواوينها الأخرى ودواوين ألكسندر بلوك الشعرية .

ويقدم المعرض كذلك معروضات متحف تاريخ الأدب الروسي ومتحف تاريخ روسيا والأرشيف الروسي للأدب والفنون.

ويتوقع أن تنتهي أعمال المعرض في 8 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس