مصر.. مطرب مشهور يتعرض لحادث مروع ويكشف التفاصيل (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحادث سير بالساحل الشمالي، علقوا عليها أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض للحادث وأن سيارته تحطمت بالكامل.

وعزز تلك الأقاويل ظهوره في إحدى الصور وهو يقف وسط الزحام.

وأكد بيكا أن صورة السيارة المنتشرة للحادث ليست سيارته ولكنها سيارة مدير أعماله.

وعن ظهوره في الصور المنتشرة للحادث، قال إنه كان يطمئن على مدير أعماله، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، وتابع: "إحنا كلنا بخير الحمد الله عدت على خير".

يذكر أن حمو بيكا روج اليوم لمهرجان جديد بعنوان "سكينة برازيلي"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي.

المصدر: مصراوي