القصة الكاملة لهجوم فنانات على الممثل القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعد اعتذارهن وحذف المنشورات

أوقدت فنانات نار الجدل داخل الوسط الفني في مصر، بهجومهن على الممثل القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ثم تراجعهن وحذف منشوراتهن التي تحط من قدر قامة فنية عملاقة.

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واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بهذه المعركة الافتراضية التي بدأت بالهجوم ثم تبادل الانتقادات مرورا بحذف منشورات وتدخل نقابة الممثلين لإنهاء الأزمة، وصولًا لاعتذار وإبداء الندم.

كل ذلك بدأ مع شكوى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من عدم دعوة المنتجين للفنانين الكبار في السن للعمل في الأعمال الجديدة، وتوسله الاستعانة به في الأعمال الفنية والاستفادة من قدراته.

وعلى الفور تفاعلت الفنانة عفاف مصطفى، مع ما قاله أبو زهرة، ووجهت له سيلا من الانتقادات عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد عفويتهم وحتى أزياءهم كمان".

وتابعت: "أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غوله عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".

وعلى نفس المنوال هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور، "أبو زهرة" واتهمته بالتنمر عليها، الأمر الذي جعلها تفكر في اعتزال الفن أكثر من مرة.

محبو "أبو زهرة"، رفضوا هذه الانتقادات وخرجوا للدفاع عنه، أبرزهم السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي قال عبر حسابه على تويتر: "خرجت علينا سيدة تطلق علي نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها، أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكني أشهد أن الفنان الكبير وقد عملنا معا إنسان عظيم فنًا وخلقًا وموهبةً".

وقالت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على فيسبوك: نفسي أمثل مع القامة عبد الرحمن أبو زهرة أتعلم من فنه العظيم، أعترف أنا من جمهوره، أنت على رأسنا يا أستاذ.

وتعرضت عفاف مصطفى، لهجوم مضاد على السوشيال ميديا، اضطرها لحذف منشورها، وهو ما فعلته أيضا معتزة عبد الصبور.

وقررت الفنانة سلوى محمد علي الدفاع عن عفاف بعد الهجوم الذي طالها، وكتبت عبر حسابها في فيسبوك:"على فكرة عفاف مصطفى، زميلة نقابية، ممثلة جيدة جدا، ولو قالت رأيها وحسينا إن فيه تجاوز ميبقاش الرد، اسكتي يا كومبارس".

وتابعت: "أولا لأنها مش كومبارس، ثانيا حتى لو كومبارس، فدي مهنة مهمة شريفة، من حق صاحبها يعبر عن رأيه".

وحسما للشد والجذب الذي وقع بين الأطراف المؤيدة لبعضها البعض، تدخلت نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي، وأصدرت بيانا قالت فيه: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرها للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا وما زلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي".

وأضاف البيان: "تؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدًا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".

وأكدت النقابة "تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها، ويجب صونها وحمايتها".

واضطرت الفنانة عفاف مصطفى، إلى التراجع عن انتقاداتها التي وجهتها للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة مؤخرًا.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: من قلبى بقول لحضرتك ماتزعلش، هو فى أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.

وتابعت: "حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فنى كبير ربنا يبارك فى عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست فى لحظة استرداد زكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع أول مكالمة من النقيب الدكتور أشرف زكي".

وأضافت "ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات، حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك، ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".

المصدر:"أخبارك"