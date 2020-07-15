الكشف عن سبب وفاة نجمة مسلسل Glee نايا ريفيرا

كشف التقرير الطبي عن سبب وفاة الممثلة والمغنية الأمريكية، نجمة مسلسل Glee نايا ريفيرا، التي تم العثور على جثتها بعد اختفائها قبل عدة أيام.

وأشار التقرير إلى أن الممثلة توفيت غرقا بنتيجة حادث عرضي. ولم يجد الخبراء أي آثار للكدمات أو أمراض لها. كما لم يتم العثور على أي دليل على تعاطيها المخدرات أو الكحول.

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يذكر أن نايا ريفيرا (33 عاما) اختفت أثناء نزهة على متن قارب مع ابنها في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم العثور على جثتها في مياه البحيرة يوم الاثنين الماضي، بعد 5 أيام من اختفائها.

ونعى فريق إنتاج المسلسل Glee وفاة ريفيرا، قائلا إنها "كانت أكثر من ممثلة في المسلسل، وإنما صديقة لنا".

تجدر الإشارة إلى أن نايا ريفيرا ثالث نجوم المسلسل المذكور الذين فارقوا الحياة، بعد كوري مونتيث الذي توفي بسبب المخدرات في 2013 ومارك سالينغ الذي انتحر عام 2018.

المصدر: رويترز