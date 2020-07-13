الولايات المتحدة.. العثور على جثة في موقع البحث عن الممثلة نايا ريفيرا

قال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، يوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة الممثلة والمغنية نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير "جلي" بعد اختفائها.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجلات الأسنان.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس انجليس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

وأطلقت السلطات الأمريكية عملية للبحث عن الممثلة والمغنية، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها توفت غرقا في بحيرة بيرو بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة مقاطعة فينتورا بأن ريفيرا (33 عاما) استأجرت الثلاثاء قاربا للقيام بنزهة في البحيرة مع نجلها البالغ من العمر أربع سنوات.

وبعد ثلاث ساعات، تم العثور على القارب وعلى متنه الطفل بمفرده وبطاقة هوية الممثلة.

وقال الطفل للمحققين إنه ووالدته بادرت إلى السباحة في البحيرة لكنها اختفت ولم تعد إلى القارب.

وتعرف ريفيرا بدور سانتانا لوبيز، بطلة المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني (Glee)

المصدر: رويترز