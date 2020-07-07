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آخر كلمات الراحلة رجاء الجداوي (فيديو)

الثقافة والفن

آخر كلمات الراحلة رجاء الجداوي (فيديو)
رجاء الجداوي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

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ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "9090" جزءا من آخر لقاء أجرته الجداوي خلال شهر رمضان الماضي، قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا بأيام قليلة.

وقالت: "مش عارفة رمضان الجاي هيمر عليا عادي ولا حاجة هتتغير.. الأشخاص بيتغيروا دايما".

وأضافت: "مش عارفة رمضان الجاية هكون موجودة معاكم ولا لا؟ أتمنى تكونوا راضيين عليا".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي كانت ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

المصدر: وكالات

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