وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

وكانت رجاء الجداوي، تعيش على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

ونعت أميرة مختار والدتها رجاء الجداوي في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى فى 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما من المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية، وفق ما أعلنه موقع "اليوم السابع".

الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري فى عام 1958.

تزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

المصدر: اليوم السابع +RT