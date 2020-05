غادة عبد الرازق تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة وتنشر صورة من كواليس أخر عمل جمعهما

View this post on Instagram

غادة عبد الرازق تودع حسن حسني بكلمات مؤثرة "الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا محترم، وكان ليا الشرف الحمد لله إن آخر عمل ليك مسلسل سلطانة المعز كان معانا فى رمضان، اللى نورتنا فيه، وزدتنا شرف هتفضل الضحكة الحلوة اللى كانت دايما بتسعدنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الجنة بإْذن الله ونعيمها". #غادة_عبدالرازق #حسن_حسني @ghadaabdelrazek