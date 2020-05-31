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غادة عبد الرازق تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة وتنشر صورة من كواليس أخر عمل جمعهما

الثقافة والفن

غادة عبد الرازق تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة وتنشر صورة من كواليس أخر عمل جمعهما
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الفنانة الكبيرة غادة عبد الرزاق
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نعت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الفنان حسن حسني، الذي رحل فجر أمس السبت، بكلمات مؤثرة ولوعة معبرة، ونشرت صورة من كواليس أخر عمل جمعها به "سلطانة المعز" خلال رمضان 2020.

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وكتبت غادة عبد الرازق على حسابها الرسمي في انستغرام: "الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا محترم". وأضافت: "كان لية الشرف الحمد لله أن أخر عمل ليك مسلسل سلطانة المعز كان معانا في رمضان اللي نورتنا فيه وزدتنا شرف".

وتابعت: "هتفضل الضحكة الحلوة اللي كانت دائما تسعدنا بها.. إنا لله وإنا اليه راجعون، في الجنة بإذن الله ونعيمها".

ولا تزال صدمة وفاة الفنان الكبير حسن حسني تُلقي بظلالها على الوسط الفني المصري والعربي، ومنذ إعلان خبر رحيله، ولم تكُف كل وسائل الإعلام عن نشر وقائع أو أخبار مهمة حدثت في حياة الفنان الراحل.

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما. ونعته نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

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ولد حسن حسني في 15 أكتوبر 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة. ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.

المصدر: انستغرام

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