عازف بيانو روسي يقيم أول حفل موسيقي بعد الحجر الصحي في برلين

يقدم عازف البيانو الروسي المشهور، دينيس ماتسويف، في يونيو المقبل حفلا موسيقيا في برلين إحياء لذكرى المايسترو الراحل، ماريس يانسونس (1943-2019).

وذلك بالتعاون مع أوركسترا برلين الفيلهارموني، حسبما أفاد الموسيقي الروسي في منتدى Artspace الأول حيث ألقى كلمة الاثنين 25 مايو الجاري.

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وقال، دينيس ماتسويف، إن "الحفل الموسيقي كان يفترض أن يقام بمشاركة المايسترو، ماريس يانسونس. واتخذنا الآن قرارا بإقامته في 19 – 20 يونيو المقبل بحضور عدد معين من الجمهور في قاعة Digital Concert Hall ببرلين.

وسيتضمن برنامج الحفل الكونشيرتو الأول للبيانو والترومبيت بمصاحبة الأوركسترا للمؤلف السوفيتي الشهير، دميتري شوستاكوفيتش. وقال عازف البيانو: "قررنا أن نؤدي الكونشيرتو بدون قائد أوركسترا تكريما لماريس العزيز".

وأفاد ماتسويف بأن وباء فيروس كورونا أجبره على إلغاء 148 حفلا مع فرق الأوركسترا الأوروبية والأمريكية في مختلف بلدان العالم. وتم تأجيلها إلى ربيع عام 2021. ولم يستبعد تأجيل حفله الموسيقي اليوبيلي الذي كان يخطط لإقامته يوم 16 يونيو في قصر الكرملين إلى الخريف المقبل.

يذكر أن منتدى Artspace تولت عقده مؤسسة دعم المواهب الفتية وتطوير العلاقات الدولية. وتنتهي أعمال المنتدى الذي يعقد في نظام أونلاين ومؤتمر الفيديو على يوتيوب في 3 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس