يوسف الشريف يشيد بمسلسل "الاختيار"

عبر الممثل الشهير، يوسف الشريف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابة بمسلسل "الاختيار"، أحد أبرز الأعمال الفنية المصرية التي تعرض في موسم رمضان 2020.

وفي تغريدة له على "تويتر" امتدح يوسف المسلسل المذكور وطاقم عمله قائلا: "فكرة المسلسل أن يكون فيها قدوة لشبابنا، والقدوة ده بطل شهيد، والبطل ده يكون من الجيش المصري العظيم، دي حاجة كبيرة أوي، مطلوب أعمال كتير من دي.. تحية من القلب لطاقم العمل".

فكرة ان مسلسل يكون فيه قدوه لشبابنا والقدوة ده يكون بطل شهيد وان البطل ده كمان يكون من الجيش المصري العظيم🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬دي حاجه كبيره اوي.مطلوب اعمال كتير من دي👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻تحيه من القلب لطاقم العمل@AmirKarara@petermimi@SynergyTamer@tamermursii#الاختيار — Youssef el sherif (@ElSherif) May 4, 2020

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وتروي قصة مسلسل "الاختيار" حياة ضابط مصري كان قائدا للكتيبة 103 صاعقة في الجيش، استشهد في كمين بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي.

وأخرج هذا المسلسل، بيتر ميمي، ولعب دور البطولة فيه أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيليحي، بمشاركة عدد من الفنانين مثل إسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبد الخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير وغيرهم.

أما يوسف الشريف فقد تألق هذا العام بمسلسل "النهاية"، الذي اعتبر أيضا من أنجح الأعمال الفنية لموسم رمضان الحالي، والذي أخرجه ياسر سامي، وشارك فيه كوكبة من الفنانين مثل ناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وعمرو عبد الجليل.

المصدر: وكالات إعلام مصرية