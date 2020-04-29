 
مباشر

مصر.. من هو الضابط فتحي الحقيقي الذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل "الاختيار"؟ (صور)

الثقافة والفن

مصر.. من هو الضابط فتحي الحقيقي الذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل
facebook
محمد إمام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrp2

ظهر الفنان المصري محمد إمام، في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في مصر خلال شهر رمضان، حيث جسد دور "الشهيد هيثم فتحي".

مصر.. من هو الضابط فتحي الحقيقي الذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل الضابط فتحي
إقرأ المزيد
مصر.. مرصد الإفتاء يصدر بيانا بشأن مسلسل
مصر.. مرصد الإفتاء يصدر بيانا بشأن مسلسل "الاختيار"

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن شخصية فتحي حقيقية، حيث كانت كلمته الأخيرة "قول لأمي، إن أبنك مات راجل"، وهي نفس الجملة التي قالها محمد إمام في المشهد.

وقتل الملازم أول هيثم فتحي، في مواجهة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء في أغسطس 2016، والتي سقط على إثرها هو وبعض أفراد طاقم الكمين الذي كان ضمن قوته.

مصر.. من هو الضابط فتحي الحقيقي الذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل الضابط فتحي

وكان فتحي ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة المصرية، حيث تخرج في كلية الهندسة، قبل أن يتم ترشيحه ضابطا احتياطيا بالجيش، وعمل في مدينة العريش بشمال سيناء، وهو ابن محافظة المنيا بصعيد مصر.

مصر.. من هو الضابط فتحي الحقيقي الذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل محمد إمام في المسلسل

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا