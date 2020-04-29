مؤلف مسلسل "النهاية" يعلق على ردود الأفعال حول عمله الرمضاني

علق المؤلف والكاتب، عمرو سمير عاطف، على ردود الأفعال حول مسلسل "النهاية" الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، ونوه إلى أن رد الفعل تجاه العمل غير متوقع.

وفي مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية أشار الكاتب إلى أن "نجاح المسلسل بهذا الشكل شيء غريب لم يستطع تقييمه، وأن انتقاد العمل من قبل البعض سببه نجاح العمل وإثارة مواضيع معينة".

وقال سيف :"إن شخصيات العمل ستظهر بصورة أوضح وأسهل للمشاهد خلال الحلقات المقبلة، وإن الاهتمام بالمسلسل دولي وليس على مستوى المشاهد العربي فقط".

ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل الفنان، يوسف الشريف، الذي يؤدي دور مهندس يكره التكنولوجيا والتطور السريع، ويتحول مسار حياته ليواجه العديد من الضغوطات والمواقف الصعبة.

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ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه ياسر سامي، كوكبة من الفنانين مثل ناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وعمرو عبد الجليل.

المصدر: الشروق