ناقد مصري يسمي أفضل 3 مسلسلات رمضانية لهذا العام

أشاد الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، ببعض الأعمال الفنية التي تعرض في موسم رمضان 2020، وأكد أن موسم هذا العام يشهد تنوعا كبيرا في الأعمال الدرامية.

وفي مداخلة في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية، لميس الحديدي، أشار الشناوي إلى عودة زخم النجوم الكبار إلى الشاشة وقال "إن الكثير من الفنانين شهدوا نقلة نوعية وتغيرات في توجههم مثل الفنانة نيللي كريم التي انتقلت إلى الكوميديا مع عمل (بـ 100 وش) الذي أخرجته كاملة أبو ذكرى".

وتبعا للناقد فإن مسلسل "بـ 100 وش" يحتل المرتبة الثالثة من بين مسلسلات رمضان لهذا العام.

أما المرتبة الثانية من بين أفضل مسلسلات رمضان 2020 وفقا للناقد فقد ذهبت لمسلسل "ونجيب تاني ليه"، والذي رأى فيه أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تقوم بدور مهم في قضية اجتماعية تحتاج لجرأة خاصة.

وفي المرتبة الأولى بالنسبة للشناوي جاء مسلسل "الاختيار" من إخراج بيتر ميمي، حيث قال عن هذا المسلسل: "التوثيق كان رائعا في مسلسل يحمل تاريخا بطوليا جميعنا عشنا تفاصيله".

المصدر: الشروق