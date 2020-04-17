جوني ديب يوجه رسالة للعالم.. ورقم قياسي من المتابعين على "إنستغرام" خلال ساعات

انضم النجم العالمي، جوني ديب، حديثا لـ"إنستغرام"، ليكون أحدث نجوم هوليوود المنضمين للتطبيق المخصص للصور.

وشارك جوني أول منشور له عبر صفحته، التي بلغ عدد متابعيها خلال ساعات قليلات مليون و600 ألف متابع، والمنشور عبارة عن صورة أرفقها بتعليق: "أرحب بكم جميعا إني أصور لكم مقطع فيديو أمهلوني دقيقة".

وما لبث أن نشر فيديو تحدث فيه عن العديد من المسائل، أهمها أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، قائلا: "علينا جميعا أن نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي هذا الوباء".

وعن انضمامه حديثا لعالم مواقع التواصل الاجتماعي، علق جوني:" حقا لم أجد السبب الحقيقي وراء انضمامي لانستغرام"، موجها الشكر لجمهورها الذي دعمه لسنوات طويلة.

وأعلن النجم الأمريكي عن تعاون جديد جمعه مع صديقه عازف الغيتار الأسطوري، ​جيف بيك​، وقد أصدر الثنائي غلافا لـ أغنية ​جون لينون​ "العزلة" Isolation، وهي أول أغنية فردية تم إصدارها كثنائي.

كما شارك جيف مقطعا من الأغنية في صفحته، ويسمع فيها صوت جوني ديب وهو يغني، فيما يعزف جيف على الغيتار.

وعلق عليه: "لقد عملنا أنا وجوني على الموسيقى معا لبعض الوقت، وقمنا بتسجيل هذه الأغنية خلال فترة وجودنا في الأستوديو العام الماضي".

وأضاف: "لم نكن نتوقع إصدارها قريبا ولكن نظرا لكل الأيام الصعبة والعزلة الحقيقية التي يمر بها الأشخاص في هذه الأوقات الصعبة، قررنا أنه قد يكون الآن الوقت المناسب حتى تسمعوها".

المصدر: وكالات