الإفراج عن فنانة مغربية مشهورة من محبسها في الإمارات

أعلنت الفنانة الكويتية، مها محمد، الإفراج عن الممثلة المغربية المعروفة، مريم حسين، من محبسها بعد 10 أيام من القبض عليها من طرف الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

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وقالت محمد، في رسالة نشرتها اليوم الأحد عبر حسابها في موقع "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوريز": "أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين".

وتابعت محمد، التي دعمت حسين بعد القبض عليها قائلة: "ياربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها، الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين".

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وسبق أن بثت الفنانة الكويتية مقطع فيديو وهي تبكي متأثرة بحبس حسين وقالت: "أنا انصدمت من الخبر لما شوفت مقطع بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات".

وأضافت محمد: "ما يستاهل الموضوع أنا يمكن صارت مشاكل بيني وبين مريم حسين وصارت قضايا وخلاص، قلنا عشان البنوتة وصار في تنازلات خلاص، يعني البني آدم خطاء يعني الله يسامح عبيده ما يسامحون هذه مصيبة".

وقضت الممثلة المغربية 10 أيام في محبس تنفيذا للحكم الصادر بحقها عن محكمة دبي بالسجن لمدة شهر ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، بتهمة "هتك العرض بالرضا" مع مغني راب، في إطار قضية بادر بفتحها الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي.

المصدر: وسائل إعلام خليجية