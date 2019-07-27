الفنانة المغربية مريم حسين تخرج عن صمتها وتعلق على حكم حبسها وإبعادها من الإمارات

خرجت الفنانة المغربية، مريم حسين، عن صمتها وأصدرت أول تعليق منها على حكم القضاء الإماراتي بحبسها 3 أشهر مع إبعادها من الإمارات في قضية "هتك العرض" مع مطرب راب عالمي.

وظهرت حسين، اليوم السبت، في شريط فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بداية المقطع باركت الفنانة لنفسها على البراءة في قضية كان قد رفعها ضدها الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي.

وأشارت حسين، متطرقة إلى القضية الثانية التي تمت إدانتها فيها، إلى أن المطرب الذي ظهر معها في مقطع فيديو، كان متواجدا معها في حفل عيد ميلاد أحد أقاربها وصوره شخص مجهول.

وقالت حسين: "أنا هضع لكم الفيديو الذي صار عليه قضية هتك العرض وأخذت عليه حكم".

وتابعت: "أنا إنسانة أحترم قانون الدولة وأحترم الأحكام التي تصدر علي وأحترم كل شيء، ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي، وإن شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي".

ومضت تقول: "كل الناس ترقص، كل الناس تحتفل... إن الله يمهل ولا يهمل وما تنسى إن عندك عيال وأنا عندي بنية".

المصدر: وسائل إعلام خليجية