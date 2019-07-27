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حكم ابتدائي بحبس فنانة مغربية ثلاثة أشهر وإبعادها عن الإمارات

الثقافة والفن

حكم ابتدائي بحبس فنانة مغربية ثلاثة أشهر وإبعادها عن الإمارات
مريم حسين
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قضت محكمة جنح دبي، بسجن المغربية من أصل عراقي، مريم حسين، 3 أشهر وإبعادها عن دولة الإمارات، بتهمة "هتك العرض بالرضا" مع مغني راب.

وأعلنت المحامية الإماراتية، حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" يوم الخميس براءة موكلها الإعلامي صالح الجسمي، وكتبت: "محكمة جنح دبي أصدرت حكماً اليوم ببراءة موكلي، الإعلامي صالح الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر، والإبعاد عن الدولة، بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية".

من جانبه شكر الإعلامي صالح الجسمي، عبر حسابه فى "تويتر" محاميته على جهودها وأخذ حقه.

أما خليفة المفتول، محامي مريم حسين، فأكد عبر حسابه الرسمي فى "تويتر" أن حكم إبعادها عن الإمارات "ابتدائي وأولي وليس نهائياً، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها".

واشتعلت الخلافات بين الجسمي ومريم حسين عندما أعلن الأول، العام الماضي، أنه يرغب في مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها ووصف بالإباحي.

واعتبر الجسمي أنّ الممثلة حسين لا تكف عن المغامرات، ودائماً تحاول أن تصنع لنفسها النجاح لكن "بطريقة خارجة عن اللياقة".

المصدر: وكالات 

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