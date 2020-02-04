الإعلان عن القائمة القصيرة للبوكر العربية

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 2020 "البوكر العربية"، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير، عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الـ13.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية، حيث تضمنت القائمة ست روايات تم اختيارها من بين 16 رواية دخلت القائمة الطويلة، وهي صادرة باللغة العربية يونيو 2018 و يوليو2019.

يتنافس الكتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وذلك خلال حفل الإعلان عن الرواية الفائزة يوم 14 أبريل المقبل في أبوظبي.

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وتتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الثالثة عشرة خمس كتّاب وكاتبة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 34 و75 عاما ويأتون من خمسة بلدان عربية.

وهم الكاتب الجزائري سعيد خطيبي بروايته "حطب سراييفو"، الكاتب اللبناني جبور الدويهي بروايته "ملك الهند"، الكاتب السوري خليل الرز بروايته "الحي الروسي"، الكاتب المصري يوسف زيدان بروايته " فردقان"، الكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي بروايته " الديوان الإسبرطي"، الكاتبة العراقية عالية ممدوح بروايتها " التانكي".

واختيرت القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة محسن جاسم الموسوي، ناقد عراقي وأستاذ الدراسات العربية في جامعة كولومبيا بنيويورك، وبعضوية كل من بيار أبي صعب، ناقد وصحفي لبناني، ومؤسس صحيفة الأخبار اللبنانية، وفيكتوريا زاريتوفسكايا، أكاديمية وباحثة روسية، نقلت العديد من الروايات العربية إلى الروسية، وأمين الزاوي، روائي جزائري يكتب باللغتين العربية والفرنسية، وأستاذ الأدب المقارن والفكر المعاصر في جامعة الجزائر المركزية، وريم ماجد، إعلامية وصحفية تلفزيونية من مصر، ومدربة في مجال الصحافة والإعلام.

يذكر أن حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2020 سيقام في فندق الريتز كارلتون، أبوظبي، يوم 14 أبريل 2020، عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وكانت رواية "بريد الليل" لهدى بركات قد حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية العام الماضي.

المصدر: موقع الجائزة العالمية للر