الكاتبة المصرية ضحى عاصي باللغة الروسية

في مكتبة مارينا تسفيتايفا بموسكو، أعلنت الكاتبة المصرية عن نشر روايتها الجديدة "الغيوم الفرنسية"، التي تطرح فيها أسئلة مهمة عن معنى الوطن والهوية.

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وكانت الكاتبة، المعروفة في العالم العربي بروايتها "104 القاهرة"، قد قدمت في موسكو ترجمة مجموعتها القصصية "سعادة السوبر ماركت" إلى اللغة الروسية. وعلى الرغم من أن الروائية، وهي خريجة معهد الطب في موسكو، تقيم الآن في القاهرة، فإنها كثيرا ما تزور روسيا للمشاركة في الفعاليات الثقافية المختلفة. منها مثلا: المهرجان الدولي في مدينة يالطا.

تُدرس إبداعات ضحى عاصي في كليات الآداب بالجامعات المختلفة، بما فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعات الأردن ولبنان والمغرب، وكذلك في قسم الآداب العربية بجامعة إدينبورغ.