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وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي

الثقافة والفن

وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي
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نادية لطفي
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أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي
facebook
نادية لطفي
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وقال نقيب الممثلين، في تصريح لجريدة "الوطن" المصرية، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا ملحوظا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، في الوايلي بالقاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات شهرة بمواقفهن السياسية التي أهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.

المصدر: الوطن

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