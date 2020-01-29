روسيا تحتفل بالذكرى الـ 160 لميلاد أنطون تشيخوف

يصادف يوم 29 يناير ذكرى مرور 160 عاما على مولد أحد أعظم أدباء القصص القصيرة، الكاتب الروسي العظيم، أنطون تشيخوف.

وقد أعدت المكتبات والمراكز الثقافية والمتاحف في موسكو برنامجا خاصا بالذكرى الـ 160 لميلاد الكاتب العظيم. وقال ناطق باسم عمدة وحكومة موسكو إن الفعاليات الثقافية، بما فيه المسرحيات والأمسيات الأدبية وعرض الأفلام المستوحاة من مؤلفات الكاتب، ستقام في موسكو بهذه المناسبة في الفترة ما بين 29 يناير الجاري و25 فبراير المقبل.

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وتفتتح الفعاليات يوم 29 يناير الجاري في مكتبة "فورتسيفا" بكورنيش فرونزه بموسكو، حيث ستنظم جولة افتراضية بعنوان "بورتريه تشيخوف" تستند إلى مذكرات الأدباء وأصدقاء تشيخوف ورسائل الكاتب نفسه.

أما بطرسبورغ فسوف تشهد إقامة مهرجان "أيام تشيخوف"، الذي يفتتحه يوم 30 يناير الحفل الموسيقي بعنوان "ألحان بستان الكرز". ثم ستعرض في إطار هذا المهرجان الأفلام السينمائية والتلفزيونية المستوحاة من مؤلفات أنطون تشيخوف.

كذلك ستقام الفعاليات التذكارية في مسقط رأس الكاتب، مدينة تاغانروغ، وفي عزبته ببلدة ميليخوفو، في ضواحي موسكو، ومتحفه في مدينة يالطا بالقرم، وفي مسرح موسكو الفني.

يذكر أن أنطون تشيخوف ولد في 29 يناير في مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا حيث أنهى المدرسة الثانوية ثم غادر مسقط رأسه وتوجه إلى موسكو.

وأتم عام 1882 كتابة أول مجموعة للقصص جلبت له المجد الأدبي في روسيا وأوروبا. وأصدر تشيخوف 40 مؤلفا كبيرا، من بينها المسرحيات "النورس" وبستان الكرز" و" 3 أخوات". إن أنطون تشيخوف الذي توفي عام 1904 معروف في العالم ككاتب قصص وكاتب مسرحي.

ولعل أشهر الترجمات التي صدرت لتشيخوف في العالم العربي هي المؤلفات المختارة التي صدرت عن دار التقدم في موسكو، في أربع مجلدات، والتي قام بترجمتها الراحل/ أبو بكر يوسف.

المصدر: تاس