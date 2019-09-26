عزبة أنطون تشيخوف حيث زرع "ركن فرنسا"، وألف مسرحيته "النورس"

تعدّ عزبة ميليخوفو في ضواحي موسكو أحد أهم المتاحف المخصصة للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، الذي عاش في التسعينيات من القرن الـ 19.

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هنا في هذه العزبة كتب عددا من أبرز أعماله، منها: مسرحيتا "النورس" و"الخال فانيا". وهنا غرس الكاتب الورد وأشجار الفواكه، وزرع "ركن فرنسا" المؤلف من النباتات الجنوبية النادرة.

باع أنطون تشيخوف عزبة ميليخوفو بعد 7 أعوام قضاها فيها قبل أن ينتقل إلى شبه جزيرة القرم، إذ إن الكاتب المصاب بمرض السل كان بحاجة إلى مناخ دافئ وإلى العلاج على مقربة من البحر.