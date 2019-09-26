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عزبة أنطون تشيخوف حيث زرع "ركن فرنسا"، وألف مسرحيته "النورس"

الثقافة والفن

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تعدّ عزبة ميليخوفو في ضواحي موسكو أحد أهم المتاحف المخصصة للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، الذي عاش في التسعينيات من القرن الـ 19.

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روبتسوف رسام تونس الروسي

هنا في هذه العزبة كتب عددا من أبرز أعماله، منها: مسرحيتا "النورس" و"الخال فانيا". وهنا غرس الكاتب الورد وأشجار الفواكه، وزرع "ركن فرنسا" المؤلف من النباتات الجنوبية النادرة.

باع أنطون تشيخوف عزبة ميليخوفو بعد 7 أعوام قضاها فيها قبل أن ينتقل إلى شبه جزيرة القرم، إذ إن الكاتب المصاب بمرض السل كان بحاجة إلى مناخ دافئ وإلى العلاج على مقربة من البحر.

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