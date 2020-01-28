الفنان اللبناني راغب علامة: اسكتوا بقى!

علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، أمس الاثنين، واصفا النواب بـ"أبطال الفساد".

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وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي!"، مؤكدا أن هذا المجلس هو نفسه الذي أفلس البلد وأوقعها تحت ديون طائلة.

وأضاف علامة أنه لم تتم محاسبة لا وزير ولا حكومة ولا موظف فيما يتعلق بالفساد.

انا مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي!هذا المجلس نفسه الذي افلس البلد وأوقعنا تحت ديون لن نستطيع أن نفيها لولد الولد!ماذا يريدون بعد هؤلاء الابطال؟؟!لن نصدق ولا حرف منكم يا أبطال الفساد! 30 سنة شحادة وضرائب ولم تحاسبوا وزيرا ولا حكومة ولا موظف!اسكتوا بقى — Ragheb Alama (@raghebalama) January 27, 2020

المصدر: وكالات