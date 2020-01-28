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الفنان اللبناني راغب علامة: اسكتوا بقى!

الثقافة والفن

الفنان اللبناني راغب علامة: اسكتوا بقى!
إنستغرام
الفنان اللبناني، راغب علامة
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علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، أمس الاثنين، واصفا النواب بـ"أبطال الفساد".

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وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي!"، مؤكدا أن هذا المجلس هو نفسه الذي أفلس البلد وأوقعها تحت ديون طائلة.

وأضاف علامة أنه لم تتم محاسبة لا وزير ولا حكومة ولا موظف فيما يتعلق بالفساد.

المصدر: وكالات 

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