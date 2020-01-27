البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

أقر البرلمان اللبناني موازنة 2020، الاثنين، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية وسياسية شديدة.

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يأتي الإقرار بينما تثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة واقعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تتدهور منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة في البلاد في أكتوبر.

وحضر رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب جلسة البرلمان التشريعية، في وقت لم تحصل حكومته بعد على ثقة البرلمان، وأكد دياب أن لبنان في وضع استثنائي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لن تعرقل الموازنة العامة التي أعدتها الحكومة السابقة (حكومة سعد الحريري).

ونظم متظاهرون لبنانيون فعاليات احتجاجية لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، واصطدموا مع قوات الأمن عند مداخل وسط بيروت، حيث أقام الجيش حواجز أسمنتية لمنع وصولهم إلى مبنى البرلمان، ما أسفر عن وقوع جرحى.

المصدر: رويترز