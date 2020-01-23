في ظهوره الأول.. عادل إمام الصغير يكمل مسيرة جده (فيديو)

ظهر حفيد الفنان المصري الكبير عادل إمام، ليشكر الجمهور على إعجابهم بفيلم قصير قام بإخراجه ونشره على موقع "يوتيوب".

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ونشر المخرج رامي إمام، فيديو لنجله عادل رامي عادل إمام على موقع "إنستغرام"، اليوم الخميس، معلنا خوض نجله عادل تجربة إخراج الأفلام القصيرة بجانب عدد من أصدقائه، وقدم الفيلم للجمهور لمعرفة ردود فعلهم على تجربة حفيد عادل إمام.

ويعد هذا الظهور نادرا بالنسبة لحفيد عادل إمام، حيث لم يكن يعلم الجميع أن لدى عادل إمام حفيدا في هذا العمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية