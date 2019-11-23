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أول ظهور تلفزيوني لحفيدة "الزعيم" عادل إمام

أخبار العالم العربي

أول ظهور تلفزيوني لحفيدة
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هالة، حفيدة الممثل المصري عادل إمام
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ظهرت الطفلة هالة حفيدة الفنان المصري عادل إمام في لقاء تلفزيوني ضمن فقرة عن الأطفال الموهوبين في الفن التشكيلي.

وخلال إطلالتها على شاشة قناة "المحور" ضمن برنامج "أطفال ولكن" روت هالة البالغة 11 عاما كيف اكتشفت جدتها زوجة عادل إمام لديها موهبة الرسم، وأبلغت والدتها أنه من الضروري تنمية موهبتها.

وقالت هالة إن جدها عادل إمام يشاهد رسوماتها ويعجب بها.

وأكدت الطفلة أنها لا تفكر في التمثيل، وتحب الفن التشكيلي أكثر، وتتمنى أن تصبح  رسامة وليس ممثلة عندما تكبر.

المصدر: صدى البلد

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