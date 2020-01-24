عرض فني يتضمن محاكاة سقوط طائرة (فيديو)

سوف يسمح عرض جديد يقدم في نوتنغهام ببريطانيا لبعض مشاهديه بتجربة محاكاة لسقوط طائرة بوينغ 707، بكل جوانبها لدرجة أنه لا ينصح أصحاب القلوب الضعيفة وذوي التوتر العصبي بحضوره.

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يحمل العرض عنوان "الرحلة"، وتقدمه مؤسسة "دارك فيلد" DARKFIELD الفنية في الفترة من 15-23 فبراير المقبل، وتم إنشاء هذا العرض في حاوية شحن بطول 40 قدما، تم تحويلها لنسخة طبق الأصل من طائرة بوينغ 707. وبمجرد دخول الحاوية/الطائرة، سوف يكون الظلام حالكا، في الوقت الذي ستغمر المؤثرات الصوتية والحسية بتقنية 360 درجة كل المشاهد في سردية العرض.

يستكشف العرض نظرية "العوالم المتعددة" الخاصة بميكانيكا الكم، ويسعى لأخذ أفراد الجمهور إلى عالمين، وواقعين، ونتيجتين محتملتين للرحلة.

يذكر موقع العرض على الإنترنت: "هناك العديد من العوالم التي تهبط فيها الطائرة بأمان.. نحن لسنا مسؤولين عن وجهتك النهائية".

و"دارك فيلد" هو مشروع مسرحي يستخدم الصوت المجسم ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى الظلام والحركة، ويغمر مشاهديه بسرد سريع الإيقاع ومتطور باستمرار. يستمر العرض 30 دقيقة هي مدة الرحلة مع "دارك فيلد".

المصدر: إندبندنت