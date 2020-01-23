مخمورة تشعل شجارا في طائرة ركاب متجهة إلى دبي

تسببت امرأة تعتعها السكر من أهالي مدينة أوفا الروسية يوم 21 يناير بوقوع شجار على متن طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران الروسية Pegas Fly والمتجهة من أوفا إلى دبي.

وبحسب شهود العيان فإن امرأة ثملة بدأت بعد إقلاع الطائرة ترقص وتغني بصوت عال. وبعد أن أعرب بعض الركاب عن عدم ارتياحهم لتصرفها باتت تصرخ وانهالت عليهم بالشتائم.

ونقل موقع kp.ru الإلكتروني عن إحدى المسافرات قولها إن المرأة بدت عنيفة وشديدة اللهجة حين فقدت السيطرة على نفسها وهاجمت الرجال الذين قدموا لها ملاحظات وضربتهم بقبضاتها وبحقيبة يدها ولم تستجب لرجاء المضيفة التي دعتها إلى الهدوء.

وأبلغها الطيار بعد مرور 40 دقيقة أن الطائرة ستهبط اضطراريا في إيران إذا لم تهدأ.

ثم ربط المسافرون يديها بشريط لاصق فهدأت ونامت. وسلم طاقم الطائرة المرأة المشاغبة لشرطة دبي بعد هبوط الطائرة في الإمارات.

المصدر: إزفيستيا