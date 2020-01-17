رئيس الوزراء الروسي الجديد يؤلف الموسيقي

قال مصدر مقرب من جمعية المبدعين الروس في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستين أبدع موسيقى لأغنيتي المغني الروسي المشهور غريغوري ليبس.

وجاء على موقع الحقوق المحفوظة التابع للجمعية إن ميخائيل ميشوستين، هو مؤلف موسيقى أغنيتي "امرأة حقيقية" (عام 2011) و" الرماد" (عام 2016) وحقوقهما محفوظة.

إقرأ المزيد

وكانت صحيفة "فيدوموستي" قد تحدثت في وقت سابق نقلا عن أصدقاء السياسي الروسي عن العمل الإبداعي لـ ميشوستين كمؤلف موسيقي.

فيما رفض ناطق باسم المغني الروسي المشهور، غريغوري ليبس، التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن ميخائيل ميشوستين تولى يوم 16 يناير الجاري رئاسة الحكومة الروسية بعد تعيينه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس