5 ملايين شخص شاهدوا فيلما روسيا في عطلة رأس السنة

أصبح فيلم "العبد" الكوميدي الروسي الذي يروي قصة تأديب ابن ملياردير بطريقة شاذة، مفاجأة رئيسة في عطلة عيد رأس السنة والميلاد التي دامت 8 أيام في روسيا.

وحطم الفيلم رقما قياسيا من حيث إيرادات شباك التذاكر في تاريخ عرض الأفلام في روسيا حيث جنى ما يزيد عن مليار واحد و900 مليون روبل (نحو 30 مليون دولار).

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وجاء على موقع مؤسسة السينما الروسية أن" فيلم "العبد" تصدر في أول يوم لعرضه قائمة إيرادات شباك التذاكر الروسية وأكد لقبه بكونه فيلما كوميديا شعبيا. وليست هناك دار سينما واحدة في أنحاء روسيا بأسرها بدءا من أقصى شرقها وانتهاء بأقصى غربها خرج منها مشاهد لم يبتسم بعد مشاهدة فيلم "العبد".

وأضاف ناطق باسم المؤسسة أن نجاح الفيلم متعلق بالدرجة الأولى بموهبة كوميدية يمتلكها الممثل الصربي، ميلوش بيكوفيتش، الذي لعب دورا رئيسيا في الفيلم الذي أخرجه الروسي الشاب، كليم شيبينكو. وقال الممثل إن أداءه لهذا الدور هو هدية رأس السنة للشعب الروسي.

يذكر أن الفيلم "العبد قد أدرج على قائمة "أفضل أفلام عيد رأس السنة في روسيا".

المصدر: فيستي. رو