الفنانة الإيطالية أورنيلا موتي تريد الحصول على الجنسية الروسية

أعلنت الممثلة الإيطالية المعروفة ،أورنيلا موتي، إنها تدرس اللغة الروسية للحصول على الجنسية الروسية.

جاء ذلك على لسانها أثناء ارتيادها لمعرض الفنان التشكيلي الروسي المعروف، نيكاس سافونوف، الذي يقام حاليا في متحف تاريخ روسيا المعاصرة بموسكو.

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وقالت " أنا اعتبر نفسي وكيلة للفنان نيكاس سافونوف في إيطاليا حيث أمثل روسيا. وقد سلمتُ كل المستندات اللازمة إلى إدارة الهجرة والجوازات التي تمنح الجنسية الروسية للأجانب. لكن الوثائق غير جاهزة للآسف".

وأعادت الممثلة إلى الأذهان أصولها الروسية فقالت إن جدها كان طبيبا في حاشية القيصر الروسية. أما جدتها فكانت عازفة البيانو في روسيا.

وتفشت شائعات بشأن رغبة الفنانة الإيطالية في الحصول على الجنسية الروسية بعد أن اشترت عام 2016 شقة في موسكو.

وقالت الفنانة إن الفنان التشكيلي، نيكاس سافرونوف، أبدع صورة بورتريه لها وأهداها إياها وحتى اقترح عليها مزحا يده وقلبه، فإنها لم تستجب بعد على الاقتراح.

يذكر أن أورنيلا موتي شاركت لأول مرة عام 1969 في تصوير فيلم "أجمل زوجة" من إخراج، داميانو دامياني وسنها 15 عاما. ثم قامت بأداء نحو 100 دور سينمائي. وذاع صيتها في روسيا بعد مشاركتها في فيلم شارك فيها كذلك الفنان الإيطالي المشهور أندريانو تشيلينتانو.

المصدر: تاس