من الفائز بلقب "مخرج السنوات العشر"؟

كشفت جمعية هوليوود للنقاد السينمائيين اسم المخرج السينمائي المرشح للفوز بلقب أفضل مخرج للسنوات العشر.

وجاء في موقع الجمعية في شبكة "تويتر" إننا "نعلن بكل فخر، أن دينيس فيلنوف، سيحصل على جائزة "مخرج السنوات العشر" خلال الحفل الذي سيقام يوم 9 يناير 2020 .

وتجدر الإشارة إلى أن فيلنوف ، هو مخرج أفلام، "الحرائق"، "الأسيرات"، "الوصول" و"القاتل" و"بليد رانر 2049 ". بحسب إعلان الجمعية.

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وكان فيلنوف، قد حصل على الأوسكار بعد عرض فيلم "الوصول" عام 2016 ، ولكنه لم يستلم الجائزة . وفي عام 2018 أدرج موقع Metacritic المخرج في قائمة 30 مخرجا سينمائيا لم يخرجوا فيلما سينمائيا فاشلا خلال ممارستهم لهذه المهنة. وعند وضع ترتيب هذه القائمة أخذ الموقع بالاعتبار الأفلام السينمائية التي أخرجت بعد عام 1980، وحصلت على دعم إيجابي من جانب النقاد.

وفي عام 2017 اختار موقع Quartz، أفضل المخرجين السينمائيين استنادا إلى قائمة موقع Metacritic، ووضع في مقدمتهم المخرج ريتشارد لينكليتر.

المصدر: لينتا. رو