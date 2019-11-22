مؤلف موسيقي مصري يحصل على جائزة في هوليوود

حصل المؤلف الموسيقي المصري، خالد الكمار، على جائزة موسيقى هوليوود في الإعلام Hollywood Music in Media Awards، لعام 2019، عن موسيقى تتر مسلسل "قابيل".

وحصل الكمار على الجائزة في فرع أفضل موسيقى تتر مسلسل بلغة أجنبية، ليصبح أول مصري ينال هذه الجائزة، بينما تأتي أهمية الجائزة بحصوله عليها إلى جانب مؤلف موسيقى فيلم "الجوكر"، هيلدور غوونادوتير الذي حاز الجائزة ذاتها عن أفضل موسيقى تصويرية لفيلم روائي طويل.

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وأقيم حفل الإعلان عن الجائزة يوم الأربعاء في قاعة "آفالون" الشهيرة بلوس أنجلوس، وهي جائزة سنوية تأسست منذ عشر سنوات، وتمنح لموسيقى وأغاني الأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم.

وخالد الكمار هو موسيقي مصري، مواليد عام 1990، بدأ عمله بالسينما عام 2012 عقب تخرجه من كلية الهندسة بالجامعة الألمانية، ثم حصل على درجة الماجستير في تأليف الموسيقى التصويرية من جامعة إدنبره بالمملكة المتحدة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، ومن أهم أعماله في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام: "ديكور"، "عشم"، "المعدّية".

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وعن موسيقى تتر مسلسل "قابيل" صرح الكمار في وقت سابق أن "موسيقى المسلسل مبنية على الأوركسترا الممزوجة بعناصر مستوحاة من نوعية أفلام الجريمة والغموض ذات الطابع الخاص في أربعينيات القرن الماضي، واستغرقت عملية التأليف الموسيقي حوالي 4 أشهر".

وقد سجلت موسيقى تتر المسلسل في أحد أهم استوديوهات العاصمة البريطانية لندن، مع أوركسترا لندن للحجرة English Chamber Orchestra، الذي أشاد بعض صوليستاته بالموسيقى، ومدى استمتاعهم بها.

المصدر: RT