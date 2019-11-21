خالد الصاوي: ما بين "أكشن" و"كات" أجمل وأبقى دقائق (فيديو)

بإخراج مبتكر لحفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدأ الفنان خالد الصاوي حديثه من الصالة مع الجمهور، فيما بدا مكالمة هاتفية.

دار الحديث الهاتفي ما بينه وبين "منتج افتراضي" تكلم معه الصاوي عما تكشّف فيما بعد أنه "فيلم افتراضي"، دعي له الفنان، وفي تلك الأثناء صعد إلى خشبة المسرح، مكملا حوارا افتراضيا مع "المنتج"، ليتحدث عن كافة المشكلات التي تواجه صناع السينما.

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بالطبع تطرق الصاوي إلى مشكلة الإنتاج، والاتفاق على أجر الممثل، ومشكلة السيناريو، والإخراج، والمسافة بين أفلام "السوق/العيد" وأفلام "المهرجانات"، أو بمعنى آخر الأفلام التي تستهدف شباك التذاكر، والأفلام التي تستهدف القيمة الفنية، حتى لو تسبب ذلك في خسارة الإنتاج، وهي إحدى المعضلات الحقيقية في السينما. كما تعرّض الصاوي لمشكلة الالتزام بموقع التصوير، ومواعيده.

وكل ذلك جاء في جو كوميدي شاركه فيه جميع نجوم السينما ممن كانوا وسط القاعة حيث جالت الكاميرا فيها.

وظهر في الكادرات: إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، حسين فهمي، سيد رجب، منة شلبي، وغيرهم من نجوم السينما.

في نهاية مشهده وصل الصاوي إلى استنتاج أن كل ما يسعى إليه الممثل هو تلك الدقائق ما بين كلمتي "أكشن" أو تصوير، و"كات" قطع، وهي الدقائق الحقيقية الجميلة التي يعيشها الفنان أمام الكاميرا، وتبقى حتى بعد رحيل الفنان، لتخلد ذكراه وأفكاره وقضاياه.

وقد افتتحت الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليلة أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019.

المصدر: يوتيوب