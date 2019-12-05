سفارة إسرائيل لدى مصر تعلق على وفاة المغني شعبان عبد الرحيم

علقت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة على وفاة المغني الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، الذي فارق الحياة يوم 3 ديسمبر وحملت إحدى أشهر أغنياته عنوان "أنا بكره إسرائيل".

وقالت السفارة الإسرائيلية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء الماضي، إنها "تعرب عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا)".

وأضافت السفارة الإسرائيلية: "على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية، وكان حقا صاحب شعبية جارفة"

وختمت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة بيانها بالقول: "وداعا شعبولا – وليرحمك الله".

وتوفي الفنان المصري المشهور الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 62 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية، وفارق عبد الرحيم الحياة بعد أيام قليلة من ظهوره جالسا على كرسي متحرك خلال أداء حفل غنائي في العاصمة السعودية.

المصدر: RT