فيسبوك تصدر دليلا للمسارح الروسية

كشفت "فيسبوك" عن دليل "العالم المسرحي الروسي" الذي تدخل فيه جمعيات مختلفة، بما فيها "رجال ونساء المسرح"، "التزامن"، "الشخصيات"، مجلة المسرح" وغيرها.

وتنصح تلك الجمعيات المستخدمين بزيارة المسارح الروسية المفضلة والمسرحيات المشهورة والمهرجانات المسرحية والمشاريع التجريبية.

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ويقترح الدليل على المستخدم الاطلاع على أنباء المسارح عن طريق دخول الحسابات الشخصية للفنانين والممثلين والتي لا تسلط الضوء على ما يحدث في المسارح فحسب بل وعلى الحياة الشخصية للفنانين المسرحيين.

ويتضمن المشروع 7 أقسام وهي "جمعيات هواة المسرح"، "المسارح المميزة"، "المسرحيات الجريئة"، "التجارب"، "المهرجانات"، "ما وراء الكواليس في مدونات الفنانين"، "الدورات المسرحية".

وقالت مديرة فيسبوك لشؤون التعاون مع أجهزة الدولة الروسية ،أوليانا زينينا، إن الجمعيات المسرحية على "فيسبوك" تشمل 1.4 مليار مستخدم في العالم أجمع.

أما الخبيرة في مهرجان "القناع الذهبي" المسرحي الروسي، آنا إلداتوفا، فقالت إن الدليل المسرحي على "فيسبوك" سيساعد في التطبيق الناجح للتكنولوجيات الحديثة في الممارسات المسرحية وتبادل خبرات الأداء المسرحي.

يذكر أن الدليل المسرحي هو حلقة في سلسلة الفعاليات التي تمارسها "فيسبوك" في روسيا في إطار حملة أطلقتها شركة Theatre Going Digital على شبكات التواصل الاجتماعي بغية دعم التكنولوجيات الحديثة في مجال الثقافة الروسية.

المصدر: تاس