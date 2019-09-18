افتتاح الموسم المسرحي 244 في "البولشوي" مع دومينغو ونيتريبكو

تقدمت نائبة رئيس الوزراء الروسية، أولغا غولوديتس" الثلاثاء 17 سبتمبر، بالتهنئة لفرقة مسرح "البولشوي" بافتتاح الموسم الـ244 للمسرح وتمنت لها المزيد من النجاحات.

وقالت إن الحكومة الروسية كانت ولا تزال تدعم "البولشوي" ماليا باعتباره مسرحا عريقا ورمزا لروسيا.

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وتعهد مدير عام المسرح، فلاديمير أورين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" بأن تقدم فرقته في الموسم الجديد 10 عروض جديدة على أقل تقدير حيث سيقدم التينور الإسباني المشهور، بلاسيدو دومينغو، لأول مرة عرضا له في "البولشوي" وذلك في أوبرا جوزيبي فيردي "ترافياتا" وأضاف أن الاتفاقية مع نجم الأوبرا الإسباني قد جرى توقيعها. وسيغني في عرضي الأوبرا بموسكو نهاية أبريل القادم.

وأفاد المدير العام كذلك بأن إدارة المسرح تجري حاليا محادثات مع نجمي الأوبرا الآخرين وهما، آنا نيتريبكو، وزوجها، يوسف أيفازوف، بشأن مشاركتهما في أوبرا فيردي "دون كارلوس".

المصدر" تاس"