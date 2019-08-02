إقبال غير مسبوق على عروض "البولشوي" في لندن

انطلقت يوم 29 يوليو الماضي في مسرح "كوفنت-غاردن" الملكي بلندن عروض فرقة باليه مسرح البولشوي الروسي في العاصمة البريطانية.

وافتتحت الجولة الفنية للفرقة الشهيرة بباليه "سبارتاكوس" الأسطوري من تصميم يوري غريغوروفيتش. وقال مدير مسرح البولشوي، فلاديمير أورين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن الجولة الحالية للمسرح في بريطانيا تعتبر من أطول الجولات في تاريخه وتستغرق 3 أسابيع، تكرر فيها الفرقة 4 عروض.

إقرأ المزيد

حيث تعرض الفرقة باليهات:"سبارتاك"(8 عروض)،"بحيرة البجع" ( 8 عروض)، "دون كيشوت" (4 عروض)، و"الأنهار المشرقة" (عرضان)، وأضاف إن تذاكر العروض كانت قد بيعت بالكامل قبل وصول الفرقة إلى لندن.

وأعاد مدير المسرح إلى الأذهان أن باليه "سبارتاك" كان قد عرض في العاصمة البريطانية للمرة الأولى عام 1969، بعد عام واحد فقط من عرضه الأول في موسكو، في أبريل عام 1968. لكن اهتمام الجمهور البريطاني والنقاد المسرحيين البريطانيين بهذا الباليه وغيره من العروض لم يستنفد بل أزداد مع مرور الوقت.

وتشارك اليوم، 2 أغسطس، في باليه "بحيرة البجع" راقصة الباليه، أولغا سميرنوفا، في دور (أوديتا)، وراقصي الباليه، سيميون تشودين (الأمير زيغفريد) وميخائيل لوبوخين (العبقري الشرير)، والباليه من تصميم، يوري غريغوروفيتش.

المصدر: تاس