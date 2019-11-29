رجاء الدين.. مغن مصري يقيم حوارا بين الأوبرا الإيطالية والروسية

يقدم المغني الأوبرالي المصري، رجاء الدين، حفلا في "بيت الموسيقى"، أحد أعرق القاعات الموسيقة في موسكو. ويأتي الحفل، كما جاء على موقع القاعة، ضمن حوار الأوبرات الإيطالية والروسية.

وسوف يغني التينور المصري على خشبة مسرح "بيت الموسيقى" في السابعة дл مساء السبت 30 نوفمبر، وجاء في تقديم الحفل على موقع "بيت الموسيقى":

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يقدم المشروع العالمي "حوار الأوبرات الروسية الإيطالية. تعاون الثقافات العظيمة" للمرة الأولى في موسكو حفل الغناء المنفرد للتينور الشهير رجاء الدين "في نار الحب والشوق" بمصاحبة سداسي مسرح البولشوي في موسكو ومقاطع فيديو بعنوان "من حياة نابولي".

فالشوق والحب والغيرة والكراهية هي التربة الخصبة التي تتجذر فيها الأوبرا الإيطالية، بل والأغاني النيوبوليتانية أيضا، حيث سطر عظام المؤلفين الموسيقيين ألحانا شجية رائعة تعرض طيفا عريضا من المشاعر والأحاسيس، وخصصوا جزءا كبيرا من تلك الألحان لصوت التينور تحديدا.

يأتي حفل رجاء الدين تأكيدا على تلك الحقيقة، فلديه صوت تينور شاعري نادر الجمال يتمتع بمهارات رفيعة، شحذها في إيطاليا. إن صوت رجاء الدين شديد المرونة، متدفق، وكما يقول عنه الإيطاليون "لامع" Brilliante. وأما ذلك الخليط بين عنفوان الجنوب، والحضور الطاغي والعاطفي لقدراته التمثيلية المنطلقة، فيغمر المستمعين بموجة من "التسونامي" التي تأخذهم في رحلة إلى عالم الحب والشوق.

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لقد نال رجاء الدين استحسان الجمهور الإيطالي، الذي قدّر صوته ومهنيته تقديرا رفيعا، لذلك أصبح يقدم حفلاته على أعرق مسارح دور الأوبرا الإيطالية، وحصل عام 2018 على لقب "تينور العام" في مهرجان بوتشيني بمدينة توري ديل لاغو.

وسوف تكون ضيفة الحفل، التي سيغني معها التينور ثنائيات الأوبرا الشهيرة، المغنية الروسية، ألكسندرا كونيفا (سوبرانو شاعرية درامية)، التي حظيت بإجماع لجنة التحكيم في أكبر المسابقات الإيطالية، التي حصلت كونيفا فيها على الجائزة الكبرى، وقدمت عرضها الأول على مسرح دار الأوبرا الإيطالية في ماتشينيللي بتقديم دور أميلي من أوبرا فيردي "الحفل التنكري"، حينما قدم أمامها رجاء الدين دور ريكاردو.

وسوف يتضمن الحفل آريات وثنائيات متعددة من أوبرات فيردي، بوتشيني، ماسنيه، تشايكوفسكي، وكذلك بعض الأغاني النيوبوليتانية.

المصدر: Dom Muzyki