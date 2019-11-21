مصر.. أول ظهور للفنانة شيما الحاج بعد خروجها من قضية "المقاطع الإباحية"
elwatannews
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ظهرت الفنانة المصرية شيما الحاج بإطلالة مميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد خروجها من السجن في القضية المعروفة بـ"المقاطع الإباحية".
ويعد هذا الظهور الأول فنيا للفنانة المصرية بعد خروجها من السجن، حيث كانت محتجزة على ذمة اتهامها بـ"التحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح".
وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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