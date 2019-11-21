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الفنانة سما المصري تحت الأضواء الساطعة مجددا

الثقافة والفن

الفنانة سما المصري تحت الأضواء الساطعة مجددا
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قدمت الفنانة المصرية سما المصري إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرتدية منديلا يشبه الحجاب، فيما ذكرت أنباء أنها منعت من الدخول.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد المسؤولين في مهرجان القاهرة السينمائي  المقام في دار الأوبرا، أن سما المصري مُنعت من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وعرضت مواقع إخبارية مصرية لقطات قالت إنها تظهر أفرادا من حرس المهرجان وهم يطلبون من سما المصري مغادرة المكان، وذلك لأنها ليست من المدعوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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