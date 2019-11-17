بعد تلقيها تهديدا من أحد الأشخاص.. تصريحات نارية لسما المصري
أكدت الراقصة المصرية، سما المصري، على أنها تلقت تھديدا من أحد الأشخاص، دون ذكر اسمه.
وقالت سما، أمس السبت، في فيديو نشرته على صفحتها في تطبيق "انستغرام" أثناء ركوبھا دراجة ھوائیة: "ھاجي أدوس بالجزمه على وشك يا ضاضا يا بسكلته يلي عیالك مصاحبین رقاصات يا وسخ.. إنت بتلقح علیا وبتھددني من غیر ما تقول اسمي".
وأضافت: "أنا برضو ھلقح علیك بس إنت عارف نفسك.. لو ذكر قول اسمي"، مؤكدة: "هيمسكوه قريبا في قضية مخلة بالأدب بس مش مع ستات مع رجاله في قلب بعض".
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هاجي ادوس بالجزمه علي وشك ياضاضا يابسكلته يلي عيالك مصاحبين رقاصات ياوسخ...انت بتلقح عليا وبتهددني من غير ماتقول اسمي انا برضو هلقح عليك بس انت عارف نفسك..لو دكر قول اسمي وشوف هعمل في امك ايه...الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري #ضاضا_طلع_بسكلته
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#ضاضا_البسكلته الكداب هيمسكوه قريب في قضيه مخله بالادب بس مش مع ستات مع رجاله في قلب بعض...الفيديو كامل لفشخ ضاضا هتلاقوه علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري..اعملواsubscripe واشتركوا الان وفعلوا زر الجرس...وانتظروا المفاجااات...#ضاضا_طلع_بسكلته 👏👏
المصدر: مواقع تواصل اجتماعي