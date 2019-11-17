بعد تلقيها تهديدا من أحد الأشخاص.. تصريحات نارية لسما المصري

أكدت الراقصة المصرية، سما المصري، على أنها تلقت تھديدا من أحد الأشخاص، دون ذكر اسمه.

وقالت سما، أمس السبت، في فيديو نشرته على صفحتها في تطبيق "انستغرام" أثناء ركوبھا دراجة ھوائیة: "ھاجي أدوس بالجزمه على وشك يا ضاضا يا بسكلته يلي عیالك مصاحبین رقاصات يا وسخ.. إنت بتلقح علیا وبتھددني من غیر ما تقول اسمي".

وأضافت: "أنا برضو ھلقح علیك بس إنت عارف نفسك.. لو ذكر قول اسمي"، مؤكدة: "هيمسكوه قريبا في قضية مخلة بالأدب بس مش مع ستات مع رجاله في قلب بعض".

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي