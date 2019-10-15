قدم نجوم الأوبرا الروسية، عايدة غاريفولينا وإلدار أبدرازاكوف عددا من أشهر الآريات من الريبرتوار الروسي والعالمي للأوبرا في مركز الملك فهد الثقافي.

تضمن البرنامج آريا الضيف الاسكندنافي من أوبرا "سادكو" للمؤلف الروسي أندريه ريمسكي-كورساكوف، وأغنية "طِر على جناح الريح" من أوبرا "الأمير إيغور" للمؤلف الروسي ألكسندر بورودين، وغيرها من أشهر الآريات العالمية.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرياض، والذي أطلقه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة RDIF ويتضمن عددا من الفعاليات الثقافية، بالتزامن مع زيارة بوتين، إلى الرياض يوم أمس.

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معرض كاندينسكي

من بين هذه الفعاليات معرض "كاندينسكي وروسيا" لمجموعة أعمال الفنان التشكيلي الروسي الشهير، ومؤسس مدرسة الفن التجريدي الروسي، فاسيلي كاندينسكي، من المتحف الروسي ببطرسبورغ، بدعم من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه اللوحات إلى الشرق الأوسط، وتمثل بعض مراحل إبداعه المبكرة، حينما كان الفنان واقعا تحت تأثير الفن الشعبي الروسي لمناطق الشمال، وكذلك مجموعة أخرى من أعمال الفنان من المرحلة "الثورية" وخاصة لوحات "بقعة سوداء" (1917)، و"حواف حادة" (1919).

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد عرض عام 2018 خمسة أعمال لكاندينسكي وفنان روسي تشكيلي آخر هو بافل فيلونوف في منتدى "مبادرة المستقبل للاستثمار". وقد دفع اهتمام المشاركين في المنتدى بالفن الروسي التجريدي إلى التفكير في تنظيم معرض من لوحات المتحف الروسي في المملكة العربية السعودية.

معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات"

وهو معرض دولي للفن المعاصر، أقيم بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بدعم من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في المبنى الأساسي لمتحف الإرميتاج ببطرسبورغ عام 2019.

ويشارك في هذا المعرض 10 من كبار الفنانين، ممن يعملون في هذا المجال، بما في ذلك العالم الروسي حائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2010، قسطنطين نوفوسيلوف، الذي يعرض لوحة "الزمن". كما تشارك في المعرض الفنانة الروسية، ألكسندرا سوخاريفا، والفنان السعودي، ناصر الشميمري بعمل مشترك يجسد تشكيل ثقافة الحوار بين الثقافات.

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أسبوع الفيلم الروسي

بدعم من وزارة الثقافة الروسية، ومن الصندوق الروسي للاستثمار، تعرض شركة "كارو فيلم" وهي إحدى الشركات التابعة للصندوق، أسبوعا للأفلام الروسية في المملكة العربية السعودية، هو الأول من نوعه. حيث تعرض فيه 9 من أهم الأفلام الروائية وأفلام الرسوم المتحركة الروسية والسوفيتية بما في ذلك أفلام: "الغرانق تطير"، "ساليوت 7"، "ستالينغراد"، "مرآة"، غوفمانيادا"، "المدرب"، "قنفذ في الضباب"، "العجوز والبحر"، "اذهب وانظر". وتفتح هذه التجربة السينمائية آفاق التعاون الفني في مجال السينما تحديدا، في ظل "رؤية 2030" التي تعتزم المملكة في إطارها افتتاح 300 دار عرض سينمائي.

المصدر: RT