وزارتا الثقافة الروسية والسعودية توقعان اتفاقية تعاون في مجال الثقافة

أفاد ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية بأن الوزير، فلاديمير ميدينسكي، كان ضمن الوفد الرسمي الذي ترأسه فلاديمير بوتين في زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

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وقال الناطق إن وزارتي الثقافة الروسية والسعودية وقعت أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للرياض مذكرة تعاون في مجال الثقافة.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة الروسية أن ميدينسكي، شارك في مراسم توقيع المذكرة بين وزارة الثقافة الروسية ووزارة الثقافة في المملكة العربية لسعودية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن وزارتي الثقافة الروسية والسعودية ستقدمان بالتعاون مع مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية في الرياض برنامجا ثقافيا واسعا يتضمن إقامة المعارض في موضوعي الفنون التشكيلية والتاريخ الروسي وعرض الأفلام السينمائية وأفلام الرسوم المتحركة الروسية.

المصدر: تاس