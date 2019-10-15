متحف الأرميتاج" يحتضن الربيع القادم معرضا لآثار مدينة العُلا القديمة

أعلن مدير الأرميتاج ، ميخائل بيوتروفسكي، أن المتحف يستضيف الربيع القادم معرضا لآثار مدينة العلا القديمة السعودية.

جاء ذلك على لسانه يوم 14 أكتوبر في مراسم افتتاح معرض "ثقافة روسيا" في الرياض.

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وقال:" سيكرس المعرض لمدينة العلا وآثارها باعتبارها عاصمة جنوبية للمملكة النبطية. وتعد تلك المدينة من أهم الآثار الحضارية والأثرية في العربية السعودية". وأضاف أن المعرض يقام الآن في باريس وسينتقل في أبريل القادم إلى بطرسبورغ".

وبحسب بيوتروفسكي، ستطرأ على المعرض تعديلات مقارنة بمعرض باريس. وسيأتي مشروعا آثاريا ثقافيا سيسلط الضوء على الحضارة العريقة لشبه الجزيرة العربية التي لا تقل أهمية وقدما عن حضارة أي بلد مجاور مع العلم أنها لم تدرس جيدا على مدى أعوام.

وقال سيرافق المعرض مؤتمر علمي سيعقد في متحف الأرميتاج في موضوع آثار العلا القديمة. وأضاف أن دراسة آثار العربية السعودية ستشكل أساسا للتعاون اللاحق بين الأرميتاج ووزارة الثقافة السعودية.

المصدر: تاس