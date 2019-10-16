دومينغو ضيفا على RT عشية إحيائه حفلا موسيقيا كبيرا بموسكو (فيديو)

ينتظر جمهور موسكو بفارغ الصبر حفلا موسيقيا كبيرا يقدمه أسطورة الأوبرا العالمية المغني الإسباني بلاسيدو دومينغو يوم 17 أكتوبر الجاري في مسرح كروكوس سيتي بموسكو.

ويتميز برنامجه الموسيقي بتنوع واسع حيث يضم مقطوعات موسيقية تنتمي إلى قوالب فنية مختلفة قدمها الفنان على مدى مسيرته الإبداعية الطويلة. ومن بينها بالدرجة الأولى أدواره التي قدمها في الأوبرا الكلاسيكية، إلى جانب مقطوعات موسيقية وأغان من عروض برودواي والأوبريت والغناء الإسباني الوجداني الدرامي "سارسويل" وغيرها.

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ويعد دومينغو من أبرز مغنيي الأوبرا لعصرنا في العالم وملك الأوبرا المعاصرة. ويضم ربرتواره نحو 150 دورا. وشارك أكثر من 4 آلاف عرض موسيقي في أكثر مسارح الأوبرا شهرة بدءا من لا سكالا في ميلان، وانتهاء بأوبرا ميونخ الحكومية. كما يتضمن ربرتواره أغنيات باللغات الإيطالية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإنجليزية والروسية.

وحاز دومينغو على مدى 50 عاما من مسيرته الإبداعية اللامعة العديد من الجوائز الموسيقية، بما فيها بضع جوائز"غريمي" وشارك في تصوير بضعة أفلام موسيقية، فضلا عن مشاركته في ثلاثي التينورات المشهور مع خوسيه كاريراس ولوتشيانو بافاروتي.

ولا يزال دومينغو يتولى إدارة مسرح الأوبرا في لوس أنجلوس على الرغم من اتهامات مزعومة وجهت إليه بشأن التحرش الجنسي.

وحل المغني يوم 15 أكتوبر بعد وصوله موسكو ضيفا على قناة RT الناطقة بالإنجليزية حيث شارك في برنامج تقدمه صوفيكو وقد أهدته قبعة صوف شتوية روسية تغطي الأذنين.

المصدر: نوفوستي