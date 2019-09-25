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التحرش الجنسي يمنع بلاسيدو دومينغو من الغناء في أوبرا "متروبوليتان"

الثقافة والفن

التحرش الجنسي يمنع بلاسيدو دومينغو من الغناء في أوبرا
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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أعلن ناطق باسم مسرح "متروبوليتان أوبرا" الأمريكي أن نجم الأوبرا العالمية، بلاسيدو دومينغو، لن يقدم عروضا في المسرح.

وأكد بيان أصدره المسرح أن، بلاسيدو دومينغو، وافق على  إلغاء كل عروضه في المسرح، مشيرا إلى أن هذا القرار يسري مفعوله فورا.

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وحسب قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية فإنه كان من المقرر أولا أن يشارك، دومينغو، في أوبرا جوزيبي فيردي "ماكبث" من إخراج الفنان الإيطالي، ماركو أرميلياتو، ثم تقرر بأن يؤدي المغني الصربي، جيلكو لوتشيتش، دور ماكبث بدلا منه. أما دور الليدي ماكبث فستؤديه معه فنانة الشعب الروسي، آنا نيتريبكو.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد بريس" أفادت في أغسطس الماضي بأن 9 نساء اتهمن بلاسيدو دومينغو البالغ من العمر 78 عاما بالتحرش الجنسي في أعوام مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس

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